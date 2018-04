Deutsche Bank Aktie: Geht es jetzt der Bonität an den Kragen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank sorgte mit der Entscheidung, den bisherigen Chef John Cryan durch Christian Sewing zu ersetzen, in den letzten Tagen für hitzige Diskussionen. Wie sich jetzt zeigt, könnte der Wechsel an der Führungsspitze zu handfesten Änderungen für die Bank führen. So berichtet das “Handelsblatt” am Freitag, dass die Ratingagentur Standard & Poor’s eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit prüfe. Es geht ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.