Deutsche Bank Aktie: Der Gabriel-Hammer!

Die Deutsche Bank ist auf dem Weg nach unten, so die Erwartung der Analysten ob der anstehenden Präsentation der Zahlen für 2019 am nächsten Donnerstag. Milliarden-Verluste stünden an. Zudem präsentiert die Deutsche Bank nun einen „Gabriel-Hammer“. Sigmar Gabriel wird neues Mitglied im Aufsichtsrat. Lebendige Zeiten bei der Bank, die sich bald im Kurs niederschlagen können.

Verlust ist milliarden“schwer“

