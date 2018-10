Deutsche Bank-Aktie: Folgt kurzfristig ein Seitwärtstrend?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Seit dem letzten Handelstag der Vorwoche versucht sich der Kurs der Deutschen Bank-Aktie an einer Gegenbewegung, doch ob diese auch nachhaltig sein wird, steht in den Sternen. In erster Linie gilt es den Abwärtstrend zu steppen und einen Trendwechsel herbeizuführen. Sollte dies zunächst nur über einen vorübergehenden Seitwärtstrend gelingen, wäre das auch nicht dramatisch. Anfang Oktober kam aus dem MACD das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.