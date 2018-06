Deutsche Bank-Aktie: Folgt jetzt der große Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank befindet sich derzeit in steiler Abwärtsbewegung. Das aktuelle Niveau erinnert an Kursstände zu Zeiten der Finanzkrise. Zum heutigen Handelsstart stand das Papier der Deutschen Bank zwar wieder leicht im Plus, notiert allerdings weiterhin unterhalb der 10 Euro-Marke. Damit verläuft der Kurs sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis klar unterhalb der beiden Durchschnittslinien (100; 200).

Aktuelle Einschätzung ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.