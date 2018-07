Deutsche Bank Aktie: Es wird nicht besser!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Anleger der Deutschen Bank, so es sie denn noch gibt, konnten am Montag zunächst aufatmen. Bei Handelsbeginn gab die Aktie zwar noch nach, konnte ihre Unterstützung knapp unter 9 Euro im weiteren Verlauf aber erfolgreich verteidigen. Auch am Dienstag geht es mit leichten Zugewinnen in den Handel. Ausruhen kann sich auf dieser Entwicklung aber niemand, erst recht kann nicht von einer ...

Ein Beitrag von Robert Sasse.