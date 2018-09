Deutsche Bank-Aktie: Es wird immer besser!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hatte jüngst ein klares Kaufsignal gesetzt, indem der Wert auf über 10 Euro geklettert ist. Dabei sind jedoch die Notierungen auch aus einem anderen Grund jetzt deutlich auf Erholungskurs. Läuft es an den Börsen wie auch am Montag noch etwas besser, sind Kursgewinne von über 10 %, wahrscheinlich sogar 15 % möglich, so die Analysten.

Konkret: Die Aktie hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.