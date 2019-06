Deutsche Bank Aktie: Erste Kaufsignale!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Nun eine charttechnische Analyse zur Deutsche Bank Aktie. (ISIN:DE0005140008)



Ein Blick auf die Indikatoren im Tageschart:

In den letzten Wochen hatten die Bären das Ruder in der Hand. Denn der Kurs kam kräftig zurück, aber jetzt zeigen Rsi und Stochastic erste Kaufsignale an. Das könnte der Anfang einer längeren Gegenbewegung sein.

Die Gleitenden Durchschnitte: Der Kurs befindet sich unter der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung