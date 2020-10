Deutsche Bank Aktie: Erst mal hübsch machen für die Fusion!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Erst hübsch machen und dann heiraten. Im Falle Deutsche Bank heißt das: Erst einmal den Konzernumbau weiterverfolgen, bevor eine mögliche Fusion angestrebt werden kann.

Derzeit konzentriere man sich vollständig auf den Umbau, betonte Konzernchef Christian Sewing in einem kürzlich veröffentlichten Gespräch mit Bloomberg TV (via Reuters). Auf die Frage, wann Deutschlands größtes Geldhaus einen Zusammenschluss in Betracht ziehen wird, antwortete Sewing, dass



