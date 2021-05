Deutsche Bank-Aktie: Erst der Anfang einer großen Aktienkurs-Rally?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Das, was die Deutsche Bank am 28. April an Zahlen für das erste Quartal präsentierte, war bemerkenswert. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres konnte ein Vorsteuergewinn von 1,6 Mrd. Euro erzielt werden – der höchste Quartalsgewinn seit sieben Jahren. Der Nachsteuergewinn lag bei knapp 1,0 Mrd. Euro und die Nachsteuerrendite auf das materielle Eigenkapital bei rund 7,4 %.

Zwar ...



