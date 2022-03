Deutsche Bank-Aktie im Erholungsmodus! Volltreffer +70%!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Am 07. März hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit der Deutschen Bank ISIN: DE0005140008 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: „Deutsche Bank: Gelingt der Einstieg jetzt?“ Bereits am Dienstag konnte man einen schönen Gewinn sehen, der am Mittwoch mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat auf bis zu 70 Prozent gesteigert werden konnte. In unserem Artikel hatten wir geschrieben: „Die Deutschen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung