Deutsche Bank Aktie: Einfach ohne Worte!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Ganz ohne ein Skandälchen scheint bei der Deutschen Bank überhaupt nichts mehr zu gehen: Am Montag kündigte das Geldhaus an, 18.000 Stellen zu kürzen. Betroffen sind demnach vor allem Angestellte des Investmentbank-Bereichs in den USA, aber auch in England. Kurz nach der folgenschweren Ankündigung legten sich etliche Fotografen vor der Niederlassung der Deutschen Bank in London auf die Lauer, um Schnappschüsse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung