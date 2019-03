Deutsche Bank Aktie: Eine Aktienbombe?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat durch die mögliche Fusion mit der Commerzbank nur kurzfristig die positive Phantasie von Investoren und Analysten anregen können. Die Kurse befinden sich erneut in leichtem Abwärtsmarsch. So ging es am Montag um fast 1 % nach unten. Die Prognosen sind ungünstig. Mutmaßlich werden hier die Short-Investoren eher gewinnen als die Long-Anleger, so die Meinung von Beobachtern.

Denn: Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.