Deutsche Bank Aktie: Durchgefallen!

Was viele Experten schon im Vorfeld vermuteten, ist am Freitag Realität geworden. Beim Stresstest der US-Notenbank Fed ist die Deutsche Bank im zweiten Teil durchgefallen. Bemängelt wurden in erster Linie erhebliche Schwächen beim Umgang mit Krisen. Außerdem habe die Deutsche Bank Probleme bei der Voraussage von Einnahmen und Verlusten gezeigt und es wurden gravierende Mängel bei der Datenverarbeitung und internen Kontrollen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.