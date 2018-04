Deutsche Bank-Aktie: Diese Zeichen sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank ist am Dienstag deutlich stärker geworden. Der Wert befindet sich nun auf dem Weg zurück in den grünen Bereich, meinen Chartanalysten. Ggf. seien sogar Kursgewinne von 25 % möglich, so die vorherrschende Meinung. Es wird interessant. Im Detail: Die Aktie ist in einem formalen charttechnischen Abwärtstrend. Nur ist der Wert zuletzt wieder deutlich geklettert und konnte am Dienstag ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.