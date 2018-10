Deutsche Bank Aktie: Diese Woche ist ein Durchbruch ausgeblieben – aber…

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank ist in den vergangenen Tagen der zurückliegenden Handelswoche tendenziell deutlich schwächer geworden. Damit hat sich am Gesamtbild allerdings wenig verändert. Noch immer ist die Aktie nach Auffassung der charttechnisch orientierten Analysten in der Lage, relativ schnell deutlich nach oben zu steigen. Voraussetzung ist, dass eine bestimmte Untergrenze hält. Denn: die Aktie ist im charttechnischen Abwärtstrend verhaftet. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.