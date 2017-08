Deutsche Bank Aktie: Dies sollten Investoren wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Aktie der Deutschen Bank ist zuletzt massiv gerutscht. Short-Investoren werden nun ihre Stunde gekommen sehen. Denn allein in den vergangenen vier Wochen ist es um mehr als 10 % nach unten gegangen. Zum Ende der Handelswoche kam noch ein Abschlag von gut 2 % hinzu. Damit bestätigte sich, was auch schon charttechnische Analysten vermuteten: Es geht strikt auf neue Tiefs zu. Zuletzt war am 11. August ein neues 6-Monats-Tief markiert worden. Dies schiebt sich nun weiter nach unten. Die Aktie befindet sich damit charttechnisch im freien Fall Richtung der 10-bis 12-Euro-Marke.

Aktie im Abwärtstrend

Charttechnische Analysten verweisen darauf, dass die Deutsche Bank am 29. September 2016 ein Allzeit-Tief erreicht hatte. 9 Euro sind allerdings heute noch immer 62 % weit entfernt. Dennoch sei das Abwärtspotenzial bis dahin gigantisch.

Auch technisch betrachtet ist die Deutsche Bank im Abwärtstrend. Zeichen dafür ist das Verhältnis zu den gleitenden Durchschnittskursen der vergangenen 20 Tage, 38 Tage, 50 Tage, 100 Tage und 200 Tage. Demnach ist die Deutsche Bank in all diesen zeitlichen Dimensionen im Baisse-Modus, denn der Kurs verläuft jeweils unterhalb dieser Signalgeber. Dies gilt als klarer Abwärtstrend.

Deshalb ist die Aktie der Deutschen Bank im roten Bereich. Weitere Verluste sind naheliegend.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.