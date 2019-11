Deutsche Bank-Aktie: Darum sollte man die Aktie meiden!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat Ende Oktober ihre Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Hier zeigte sich, dass alle Kerngeschäftsbereiche profitabel waren. Aufgrund der strategischen Anpassungen kam es jedoch zu einem Nachsteuerverlust in Höhe von 832 Mio. Euro. An der Börse wurde die Zwischenbilanz mit Verlusten quittiert, in der Folge ging es um gut 10 Prozent abwärts. Nach einer leichten Kursstabilisierung kam es



