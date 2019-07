Deutsche Bank-Aktie: Darum sollte man die Aktie meiden!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat sich mal wieder ein umfassendes Sanierungsprogramm auferlegt. Aus dem Aktienhandel will sich das Geldhaus weitestgehend zurückziehen und für riskante Bilanzposten eine Bad Bank implementieren. Außerdem sollen in den nächsten 3 ½ Jahren 18.000 der zuletzt 91.000 Vollzeitstellen wegfallen. In einer ersten Reaktion zeigten sich die Anleger in Verkaufslaune, zumal die Sanierungskosten auf 7,4 Mrd. Euro beziffert werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



