Deutsche Bank Aktie: Da muss noch mehr kommen!

Nach etlichen negativen Schlagzeilen gab es zuletzt ausnahmsweise auch mal gute Nachrichten für die Deutsche Bank. In den USA haben die Notenbank FED sowie die Einlagensicherung FDIC ihr OK für die Notfallpläne des Geldhauses im Krisenfall gegeben. Trotz einiger Mängel gebe es bedeutende Verbesserungen gegenüber den Plänen aus dem Jahr 2015, so die Finanzaufseher.

Keine Reaktion an der Börse!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.