Deutsche Bank-Aktie: DWS-Börsengang wird immer konkreter!

Liebe Leser,

dass die Deutsche Bank ihre Fondsgesellschaft DWS an die Börse bringen will, ist bekannt. Nun scheint sich das Vorhaben immer weiter zu konkretisieren. Sollte alles glattgehen, könnte die Deutsche Bank mit dem Börsengang bis zu 1,8 Mrd. Euro einnehmen. Bis zu 50 Mio. Aktien sollen durch den IPO an Investoren ausgegeben werden.

Ein Beitrag von Johannes Weber.