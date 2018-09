Deutsche Bank-Aktie: Charttechnischer Ausblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank-Aktie ist in den letzten Tagen zurückgegangen. Auch am Donnerstag sank der Kurs wieder um etwa 1,4 %. Es ist noch kein eindeutiger Trend zu erkennen. Die 38-Tagelinie schnitt die beiden längerfristigen Durchschnitte (100; 200) im Februar von oben und sorgte damit für Verkaufssignale. In der Folge kam es zu keinen weiteren Überscheidungen. Der GD (38) und der GD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.