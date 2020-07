Deutsche Bank Aktie: Die Chance lebt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank-Aktie startete nach dem Tief vom 14. Mai bei 5,79 Euro einen neuen Anstieg. Er gipfelte am 8. Juni auf einem Hoch bei 9,20 Euro. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen den Kurs zunächst in eine steilere Abwärtsbewegung übergehen aus der sich in der zweiten Junihälfte eine volatile Seitwärtsbewegung entwickelte.

Positiv war dabei aus Sicht der Bullen, dass



