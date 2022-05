Deutsche Bank-Aktie: Bullische Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Finanztrends Video zu Deutsche Bank



mehr >

Die Deutsche Bank hat sich nach der Bekanntgabe der Zahlen für das abgelaufene Quartal in der vergangenen Woche etwas schwächer gezeigt. All das geschah obwohl alle erzielten Ergebnisse, die den Zielvorgaben entsprachen oder diese übertrafen. Die Deutsche Bank erzielte den höchsten Quartalsgewinn seit neun Jahren. In die neue Handelswoche ist das Papier ordentlich gestartet und notiert derzeit knapp drei Prozent… Hier weiterlesen