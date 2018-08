Deutsche Bank Aktie: Bleibt im Kurskeller gefangen!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Ganz zaghaft konnte die Aktie der Deutschen Bank sich in der laufenden Woche verbessern. Es gelingt dem Papier dabei jedoch bisher nicht, neue Akzente zu setzen. Zu kämpfen hat es derzeit mit einer vor allem psychologisch wichtigen Grenze. Am Montag noch konnte der Titel sich bis knapp über 10 Euro steigern, dieses Niveau im morgendlichen Handel am Dienstag aber nicht halten.

Ein Beitrag von Robert Sasse.