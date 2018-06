Deutsche Bank-Aktie: Besserung ist nicht in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Geschäfte der Deutschen Bank entwickeln sich derzeit alles andere als gut. In vielen Bereichen ist man nicht profitabel und in den Bereichen, in denen man profitabel ist, sind die Margen verschwindend gering. Die aktuelle Zinspolitik der Europäischen Zentralbank macht der Bank das Leben auch nicht gerade leichter. Doch der neue Vorstandschef Christian Sewing hat eine Art Transformation angekündigt. Doch selbst ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Lukas Burmester.