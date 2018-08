Deutsche Bank Aktie: Besser spät als nie?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Gerade erst wurde die Deutsche Bank von Wirecard, einem Anbieter für mobile Zahlungsdienstleister im Börsenwert überholt. Nur wenig später machen jetzt Meldungen die Runde, wonach die Deutsche Bank in einen ähnlichen Anbieter namens Modo Payments investiert. Zehn Prozent an dem Unternehmen soll sich Deutschlands größte Bank gesichert haben mit dem Ziel, Zahlungen in Zukunft auf digitale Geldbörsen von Paypal, Alipay oder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.