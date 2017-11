Deutsche Bank-Aktie: Der Banktitel widersetzt sich der allgemeinen Marktschwäche!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Aktie des größten deutschen Geldhauses konnte sich entgegen der Markttendenzen behaupten und am Ende der Handelswoche noch einmal deutlich zulegen. Damit hat die Aktie den kurzfristigen Abwärtstrend überwunden und bewegt sich zielgenau in Richtung des nächsten Widerstands. Dieser tritt in Form des gleitenden Durchschnitts (100) in Erscheinung und befindet sich derzeit bei 15,51 Euro.

Aktuelle Einschätzungen zum Chartbild: Schwierige Woche steht der Deutschen Bank bevor!

Der Widerstand in Form der 100-Wochenlinie wird sich mutmaßlich als hartes Hindernis erweisen, da bereits vor ein paar Monaten die Linie zum Abprallen des Kurses geführt und damit eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung stattgefunden hat. Dieses Szenario könnte sich nun ein weiteres Mal wiederholen, deshalb sollten investierte Anleger den Widerstandsbereich genauestens im Auge behalten.

Kurzfristige charttechnische Analyse: Ausbruch über Abwärtstrend stimmt positiv!

Die 100-Tagelinie, die dem Kurs zuletzt etwas Probleme bereitete, konnte nun überwunden werden und es folgte ein starker Kursanstieg in Richtung der 200-Tagelinie.

Ein Beitrag von Johannes Weber.