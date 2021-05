Deutsche Bank-Aktie: Ausbruch gelungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank – neue Höchststände bestätigen Trend!

Mit dem Ausbruch über die rund 11,00 EUR Marke konnten die Bullen der Deutsche Bank-Aktie in den letzten Wochen einen größeren Ausbruch bestätigen. So wurde mit 12,06 EUR ein neues mehrmonatiges Hoch an der Börse gesetzt. Damit sollte es für die Deutsche Bank also auch in der Zukunft zu weiteren Anstiegen kommen können. Als Kursziele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung