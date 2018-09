Deutsche Bank-Aktie: Auf diese Hürde kommt es an!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank konnte am Montag zum Auftakt der neuen Woche mit einem kleinen Plus überraschen. Der Wert legte immerhin 0,8 % zu und schaffte damit einen erneuten Schritt in Richtung einer wichtigen vormaligen Untergrenze. Denn: Noch immer herrscht für die Aktie der Deutschen Bank ein klarer charttechnischer Abwärtstrend vor. Die Aktie hat ausgehend von gut 11,20 Euro seit Ende Juli ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.