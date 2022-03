Deutsche Bank-Aktie: Attraktiv wie nie zuvor?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) hinkt seit Jahren dem Markt hinterher. Jahrelange Restrukturierungen, Milliardenverluste und Kapitalerhöhungen haben den Aktienkurs ins Bodenlose fallen lassen. In den letzten fünf Jahren ist der Kurs um fast ein Drittel auf aktuell noch 11,02 Euro gefallen (Stand: 18.03.2022). Im Vergleich dazu hat der DAX im selben Zeitraum knapp 20 % zugelegt.

Aber es gibt deutliche Hinweise darauf, dass der Bank die Trendwende gelungen ist und in Zukunft wieder mit steigenden Kursen gerechnet werden kann.

Endlich wieder Milliardengewinne

Schon im vergangenen Jahr lief es bei der Deutschen Bank fast schon ungewohnt gut. Nachdem die Bank jahrelang durch hohe Restrukturierungskosten in die roten Zahlen gerutscht ist, konnte zum ersten Mal seit Jahren ein Milliardengewinn verbucht werden. Unterm Strich hat die Bank 2,5 Mrd. Euro oder 0,93 Euro je Aktie verdient. Das ist das beste Ergebnis seit 2011!

In diesem Jahr soll der Gewinn sogar noch deutlich höher ausfallen. Die Bank nennt zwar keine konkreten Zahlen zum erwarteten Gewinn. Aber es wird zumindest eine Zahl für die Eigenkapitalrendite genannt. Demnach will die Bank eine Rendite nach Steuern von mehr als 8 % erreichen. Zum Vergleich: Im letzten Jahr lag die Rendite nur bei 3,8 %.

Allein daran lässt sich ablesen, dass sich der Gewinn mehr als verdoppeln wird. Wenn alles nach Plan verläuft, könnte das Ergebnis je Aktie also auf mehr als 1,80 Euro steigen.

Das bedeutet auch, dass man für die Deutsche Bank-Aktie aktuell nur das 6-Fache des Gewinns bezahlt. Allein dieser niedrige Wert zeigt schon, dass der Aktienkurs noch Luft nach oben hat. Aber es gibt noch weitere Punkte, die dafürsprechen. Denn einerseits sind auch die angestrebten 8 % Rendite nur ein Zwischenziel. Bis 2025 soll die Rendite auf mehr als 10 % steigen. Damit würde man sich wieder dem Niveau der internationalen Konkurrenz annähern.

Deutsche Bank plant 50 % Dividendenwachstum pro Jahr

Noch dazu plant die Deutsche Bank deutliche Dividendensteigerungen und Aktienrückkäufe ein. In diesem Jahr wird eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie gezahlt. Kauft man jetzt die Aktie, bekommt man schon eine Rendite von 1,8 %. Bis 2025 soll die Dividende aber um 50 % des Gewinns pro Jahr steigen.

Zusätzlich will man noch für mehrere Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen. Insgesamt sollen so bis 2025 etwa 8 Mrd. Euro an die Aktionäre verteilt werden. In Zukunft sollen jedes Jahr etwa 50 % des Gewinns ausgeschüttet werden.

Sollte die Deutsche Bank ihre ambitionierten Ziele tatsächlich erreichen, dürfte die Aktie in den nächsten Jahren kräftig steigen. Denn schon jetzt wirkt die Aktie günstig bewertet. Die Aktienrückkäufe und steigenden Renditen werden aber dafür sorgen, dass der Gewinn je Aktie kräftig steigen wird. Das wird früher oder später auch den Aktienkurs in die Höhe treiben.

Der Artikel Deutsche Bank-Aktie: Attraktiv wie nie zuvor? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022