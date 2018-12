Deutsche Bank Aktie: Achleitner lässt sich nicht beirren!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

An der Börse konnte die Deutsche Bank im Jahr 2018 nicht im Ansatz überzeugen. Das führte zuletzt auch zu heftiger Kritik am Management. Unter anderem musste sich Aufsichtsratschef Paul Achleitner viele Vorwürfe gefallen lassen. Der denkt aber gar nicht an einen Rücktritt. In einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ sagte er, so etwas müsse man aushalten.

Achleitner ist optimistisch!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.