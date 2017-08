Deutsche-Bank-Aktie: Der Abwärtstrend scheint ungebrochen!

Liebe Leser,

die letzten Wochen und Monaten sahen eigentlich recht gut aus. Die Deutsche-Bank-Aktie konnte in der Spitze auf 20 Euro zulegen und damit den Wert zum Allzeittief bei 10 Euro quasi verdoppeln. Nun scheint jedoch der übergeordnete abwärts verlaufende Trend wieder mitspielen zu wollen und drückt deshalb stark auf die aktuelle Kursentwicklung.

Bisher fanden noch keine Stabilisierungskäufe statt!

Aktuell befindet sich die Deutsche-Bank-Aktie in der dritten Woche in Folge im Minus. Betrachtet man den Stochastik Indikator könnte sich diese Entwicklung noch ein wenig hinziehen, sodass mit weiteren Kursrückgängen gerechnet werden muss. Nachdem der Stochastik Indikator mittlerweile im unteren Drittel angekommen ist, kann auch eine mögliche positive Gegenreaktion stattfinden, die sich in Form eines Kaufsignals äußern könnte.

Charttechnische Analyse: Wo befinden sich Unterstützungszonen?

Die nächste horizontale Unterstützungszone befindet sich bei rund 13 Euro und könnte den Kurs in einem ersten Schritt stabilisieren. Anschließend befindet sich im Bereich um 12 Euro eine weitere Unterstützung, die sich positiv auf die Kursentwicklung auswirken könnte.

Ein Beitrag von Johannes Weber.