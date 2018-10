Deutsche Bank Aktie: Abwärtstrend bleibt intakt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Es gibt noch immer zahlreiche Anzeichen dafür, dass die Aktie der Deutschen Bank sich in einem langfristigen Abwärtstrend befindet. Dafür spricht auch, dass die Leerverkäufer wieder aktiver werden. So hat etwa am gestrigen Donnerstag der Hedgefonds Renaissance Technologies seine Leerverkaufspositionen an der Deutschen Bank von 0,48 Prozent auf 0,5 Prozent erhöht. Auch bei der Charttechnik lässt sich eine klare negative Tendenz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.