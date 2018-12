Deutsche Bank-Aktie: Der Abgrund ist nah!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat am Dienstag endgültig die Fesseln gelöst. Es geht nach unten. Ein Abschlag von über 3 % zeigt, in welche Richtung es für die Aktie auch in den kommenden Sitzungen gehen dürfte. Der Wert verfügt allenfalls noch bei 8 Euro über eine Unterstützungszone, die einen freien Fall verhindern könnte.

Darüber aber ist der Weg nach oben fast schon verbaut. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.