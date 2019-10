Deutsche Bank Aktie: 5 Euro? Das ist ein neues Kursziel…

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank ist in die Schlagzeilen geraten, nachdem das Unternehmen nun die mögliche Stellenreduktion um gleich 9.000 Mitarbeiter in Deutschland in die Öffentlichkeit getragen hat. Dies dürfte nach Meinung von Analysten allerdings noch nicht der erhoffte Befreiungsschlag sein. Viele Indikatoren sprechen dafür, dass es weiter bergab geht, heißt es bei den Analysten mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. 5 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung