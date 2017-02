Deutsche Bank: ANGST vor den Chinesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

in den letzten Wochen zeigte sich die Aktie der Deutschen Bank sehr uneinheitlich. Nach der starken Kursrallye der letzten Wochen und Monate fragen sich viele Anleger momentan, wie es weiter geht. Unterdessen gibt es einen neuen Großaktionär für das Frankfurter Bankhaus. Ein chinesischer Investor steigt jetzt ganz aktuell bei der Deutschen Bank mit ein. Was für Auswirkungen wird das jetzt auf alle anderen Aktionäre haben?

Chinesische HNA Group investiert

Steigen chinesische Kapitalgeber in ein deutsches Unternehmen ein, spitzen die meisten Anleger sofort die Ohren. Wird doch sofort eine feindliche Übernahmen oder etwas anderes Bösartiges erwartet. In der Tat investiert der Finanzinvestor HNA Group einen beträchtlichen Betrag in den Bankenkonzern. Für rund 755 Millionen Euro haben die Chinesen etwa 3 Prozent des Aktienpakets aufgekauft. Damit sind sie hinter Blackrock und dem Staatsfonds von Katar nun drittgrößter Eigentümer der deutschen Traditionsbank.

Spekulation oder langfristiges Engagement?

HNA ist kein unbekannter Investor, gehören ihm doch bereits Anteile an Fluggesellschaften und Flughäfen. Außerdem ist HNA Miteigentümer der Hilton Gruppe und weiterer Immobilien und Bankhäuser. Grundsätzlich ist HNA damit wohl ein langfristig orientierter Anleger, dem das Wohl der Bank am Herzen liegt. Davon sollten auch in Zukunft alle anderen Aktionäre profitieren. Die Angst vor den Chinesen ist damit unbegründet.

