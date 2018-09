Deutsche Bank AG: Ein letztes Aufbäumen vor dem Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Für die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008) hatte ich in meiner jüngsten Analyse den Lauf bis in den Bereich des 0.62 Retracements (8.44 €; mittlerer Chart) prognostiziert. Daran anschließen sollte sich demzufolge ein Aufwärtstrend in Form einer Korrektur. Die zurückliegende Performance konnte die Erwartungen sehr genau erfüllen. Diese Bewegungen verstehen sich als Teil des immer noch voll intakten Abwärtstrends, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.