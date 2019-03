Deutsche Bank: Ab 8,40 Euro zu 10,50 Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Wer in den vergangenen Jahren in der Aktie der Deutschen Bank (Ticker: DBK) investiert war, hatte die meiste Zeit wenig Freude an diesem Wert.

Es reihten sich die schlechten Nachrichten über die ehemals weltweit führende Bank. Skandale wie Zinsmanipulationen trugen den Rest bei:

Faktisch war die Aktie der Deutschen Bank ständig im Sinkflug.

Ein Beitrag von Jörg Mahnert.