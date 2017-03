Deutsche Bank: 8.000.000.000 Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

jetzt werden die Anleger wieder um Geld gefragt. Bei der Deutschen Bank steht jetzt doch eine erneute Kapitalerhöhung ins Haus. Sie soll über 8 Milliarden Euro schwer sein. Der Aufsichtsrat berät aktuell über eine solche Maßnahme. Meiner Meinung nach ist der Skandal dahinter: Noch vor kurzem versicherte Vorstandschef John Cryan, es werde einen solchen Schritt nicht geben. Jetzt kommt es aber doch anders. Die nächste Woche verspricht für alle Aktionäre der Deutschen Bank, spannend zu werden. Bereits nach Bekanntwerden am letzten Freitag brach die Aktie nachbörslich stark ein.

Richtig oder Falsch?

Die Frage, ob die Kapitalerhöhung richtig ist oder nicht, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Viele Experten sehen aber in dem Vorgehen richtige und auch wichtige Schritte. Nur so könne sich die Bank langfristig und nachhaltig neu ausrichten. Neues Kapital könnte zu einem verbesserten Finanzpolster führen und die Bank durch zukünftige Krisen besser hindurchführen.

Aber dennoch fehlen den Anlegern aktuell weitere Informationen, um dieses Vorgehen vernünftig bewerten zu können. Logischerweise stoßen wegen der Unsicherheit viele Aktionäre ihre Papiere ab. Ob das sinnvoll war oder nicht, werden die kommenden Tage zeigen. Nachbörslich verlor die Aktie am vergangenen Freitag bereits über 5 Prozent.

