Deutsche Bank: 46 Billionen Euro sind zu viel!

das Derivatebuch der Deutschen Bank enthält zurzeit 46 Billionen Euro. Viel zu viel, wie Vorstandsmitglied Stuart Lewis in einem Interview mit der „Zeit“ bekannte. Denn die Absicherung dieser Geschäfte bindet Unmengen an Kapital. Deshalb will man die Positionen sukzessive abbauen.

Deutsche Bank war mal Weltmarktführer

Das Geschäft mit Derivaten war speziell in den Jahren vor der Finanzkrise massiv gewachsen. Betrug der weltweite Nominalwert im Jahr 2000 noch 95 Billionen US-Dollar, waren es Ende 2010 bereits unglaubliche 601 Billionen Dollar. Und die Deutsche Bank mischte in dem Geschäft kräftig mit. 2011 hatte man Derivate im Wert von 59,2 Billionen Euro im Portfolio. Damit war man weltweit die Nummer 1 und hielt annähernd 10 % aller Finanzprodukte dieser Art.

Doch der Wind hat sich gedreht. Unter der Führung von Josef Ackermann und Anshu Jain galt das Investmentbanking noch als großes Heilsversprechen für die Zukunft. Inzwischen wirken sich die verschärften Regeln für europäische Banken schädlich aufs Geschäft aus. Nun müssen die Banken tatsächlich Vorsorge für die Risiken treffen, die sie da anhäufen.

Nichts wie raus

Deshalb gilt nun die Devise: Nichts wie raus aus dem Handel mit riskanten Finanzprodukten. Ob man auf die Schnelle Abnehmer für die Positionen finden wird, ist allerdings fraglich. Denn in den Büchern lauern Risiken, vor denen selbst die in dieser Hinsicht schmerzfreien US-Banken zurückscheuen könnten.

