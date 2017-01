Deutsche Bank: 2. Februar im Visier!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

diesen Termin sollten sich die Aktionäre der Deutschen Bank schon einmal rot im Kalender anstreichen: Am 2. Februar 2017 wollen der CEO (chief executive officer) John Cryan und der CFO (chief financial officer) Marcus Schenck die Zahlen zum vierten Quartal 2016 und damit auch die Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2016 veröffentlichen. Am selben Tag steht auch um 14:00 Uhr eine Analysten-Telefonkonferenz an, die höchst interessant werden könnte. Zuletzt zeigte das Management der Deutschen Bank ungewohnt bescheidene Töne, als mitgeteilt wurde, dass die Bonuszahlungen für 2016 im Bereich des oberen Managements deutlich gekürzt bzw. sogar ganz gestrichen werden. Kürzungen bei den unteren und mittleren Ebenen, das war ja nichts Neues und Standard – aber nun auf einmal auch in den oberen Etagen den Gürtel eine halbe Schnalle enger schnallen, das war schon eine Neuigkeit.

Altlasten sollen bereinigt werden, um 2017 nach vorne zu schauen

Das Signal könnte gewesen sein: Die Beilegung der Rechtsstreitigkeiten der Deutschen Bank kostet zunächst einmal Milliardenbeträge und belastet damit das Unternehmen. Damit kann diese Belastung aber auch „abgehakt“ werden und 2017 kann wieder nach vorne geschaut werden. Die Quartalszahlen zu Q4 2016, die am 2. Februar 2017 anstehen, könnten demnach noch vom Thema „Altlasten bereinigen“ dominiert werden. Doch der Ausblick könnte schon wieder entsprechend optimistischer ausfallen. Mal sehen!

