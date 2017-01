Deutsche Bank- 20 Euro je Aktie im Visier?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

der Kurs der Deutschen Bank Aktie sieht dem der Commerzbank Aktie sehr ähnlich. Ein gutes Indiz dafür, dass an der Börse eben nicht immer nur fundamentale unternehmensinterne Entwicklungen gehandelt werden, sondern auch Erwartungen an Entwicklungen in der gesamten Branche. Vor allem kurz- bis mittelfristig ist das der Fall. Denn, schaut man sich die Zahlen der beiden Institute an, so besteht wohl eine eindeutige Diskrepanz. Es wird erwartet, dass die Commerzbank zumindest leicht schwarze Zahlen per vergangenes Jahr schreibt, während es bei der Deutschen Bank nicht wirklich klar ist. Und da hilft es auch nicht, dass die Strafe für risikoreiche Hypothekengeschäfte um die Hälfte weniger ausfällt als von den US-Behörden zuvor gefordert. Aber wie gesagt, reicht es an der Börse oft schon aus, wenn die Gesamtbranche an Fahrt gewinnt, was morgen passiert steht auf einem anderen Blatt Papier.

Technische Widerstände

Wie auch im Falle der Commerzbank Aktie, sollte man die aktuelle Aufwärtsbewegung nicht überbewerten. Bis jetzt handelt es sich, aus der markttechnischen Perspektive, noch um eine leichte Erholung. Der nächste bedeutende Preiswiderstand befindet sich zwischen 20,00-21,00 Euro je Aktie. Hier verlaufen sowohl ein horizontaler Widerstand als auch der 100-Wochendurchnitt. Für langfristige Anleger, wird es erst ab 25 Euro je Aktie interessant.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

