Deutsche Bank 2017: Schlanker und effizienter?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei der Deutschen Bank, denn das Revue passieren lassen des letzten Jahres ist keine allzu angenehme Aufgabe. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Deutsche Bank und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Haken dahinter! Eines steht fest, das Jahr 2016 möchten die Verantwortlichen der Deutschen Bank wohl auf keinen Fall wiederholen. War es doch geprägt von einem Desaster nach dem anderen. Als im Oktober die Aktie unter die magische 10 Euro Marke fiel, schlug man nur die Hände über dem Kopf zusammen, hatte sich die Aktie im Vergleich zum Jahresanfang doch halbiert und sich bis heute nicht erholen können (sie liegt derzeit bei etwa 17,6 Euro).

Hypothekenstreit sitzt tief! Vor allem der Hypothekenstreit in den USA hat seine Spuren hinterlassen, da er monatelang die News über das Bankhaus dominierte und so nicht gerade zur Erholung des Aktienkurses beitrug. Auch Kundenabwanderungen und mögliche Staatshilfen trübten die Nachrichtenlage. Die relativ milde Einigung im Hypothekenstreit in den USA konnte nun zumindest den Weg für 2017 freimachen, belastet aber dennoch die Kassen.

Keine Fusionspläne! Paul Achleitner, Aufsichtsratsvorsitzender bei der Deutschen Bank, dementierte im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass die Deutsche Bank eine Fusion mit der Credit Suisse oder einem anderen europäischen Geldhaus anstrebe: Die „Fantasie für eine paneuropäischen Fusion“ sei „gebremst“. Er forciert vor allem die Eigenmächtigkeit der Deutschen Bank und den Willen das eigene Institut schlanker und effizienter zu gestalten.

Ob diese hehren Pläne des Aufsichtsrates allerdings angesichts der Übermacht der US-Branchenvertreter überhaupt umsetzbar sind, bleibt abzuwarten. Wir bleiben für Sie am Ball.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse