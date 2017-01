Deutsche Bahn will 700 IT-Experten zusätzlich einstellen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr 700 IT-Experten zusätzlich einstellen. Das kündigte Personalvorstand Ulrich Weber im Gespräch mit dem "Handelsblatt" an. Die Fachleute würden zum Beispiel in der Entwicklung und Fahrplanoptimierung gebraucht.

Diese Einstellungen seien Teil des Sanierungsplans "Zukunft Bahn", mit dem der Staatskonzern kundenfreundlicher werden will. Insgesamt investiert die Bahn nach Webers Aussagen 200 Millionen Euro in Technik, Qualitätsmaßnahmen und Personal. "Wir lassen es uns etwas kosten, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind", unterstrich Weber. Dann seien auch die Kunden zufriedener.

Foto: über dts Nachrichtenagentur