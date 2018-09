Deutsche Bahn und VW schließen sich Login-Plattform Verimi an

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

BERLIN (dpa-AFX) - Im Wettbewerb deutscher Login-Plattformen hat die Allianz Verimi die Deutsche Bahn und Volkswagen als neue Partner gewonnen.



Für den Autokonzern tritt die Sparte Volkswagen Financial Services bei, die fu?r Finanz- und Mobilita?tsdienstleistungen verantwortlich ist, wie Verimi am Dienstag mitteilte.