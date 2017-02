Deutsche Bahn stellt Signale auf LED um

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Signale entlang der Bahnstrecken in Deutschland leuchten künftig mit LED.



Im Lichtlabor der Deutschen Bahn (DB) in München bereitet das Team die Umstellung der 262 000 Lichtsignale auf die Leuchtdioden vor. Ihr Augenmerk richten sie vor allem auf die Zuverlässigkeit. Fehlschaltungen oder technische Störungen könnten die Sicherheit des Bahnverkehrs massiv gefährden.

Die Anforderungen für die Sicherheit an die Beleuchtung im Bahnverkehr seien enorm hoch, sagt Ingenieur Josef Stieger. Vor allem dürfe das Licht durch die Scheibe der Lok nicht abgelenkt oder verzerrt werden. Die Umstellung auf LED ist bei der enormen Menge an Lampen ein Langzeitprojekt: "Der Altbestand ist noch da und kann auch nicht so schnell umgerüstet werden."

Aktuell testen die Experten im Labor LED-Leuchtmittel verschiedener Hersteller als Ersatz für die konventionellen Lampen. Die Lebensdauer von LED liege bei fünf bis zehn Jahren, sagt Stieger. Herkömmliche Glühlampen dagegen gingen schon nach einem halben bis einem Jahr aus.