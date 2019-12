Deutsche Bahn steckt Milliarden in neue Züge

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn investiert nach eigenen Berechnungen bis 2026 rund zwölf Milliarden Euro in neue Züge.



Der größte Posten sind die neuen ICE4-Züge, deren Flotte von 39 auf 137 wachsen soll. Hinzu kommen Doppelstock-Intercitys, Eurocitys, Regionalzüge und S-Bahnen, wie Personenverkehrsvorstand Berthold Huber sagte. Mit den neuen Zügen sollen die Fahrgastzahlen deutlich steigen. Zwischen den großen Städten will die Bahn Fernzüge im 30-Minuten-Takt fahren lassen. "Am Ende bedeutet das, dass wir den Fernverkehr ausbauen wollen zu einer metropolenverbindenden S-Bahn", sagte Huber. Allerdings wird es noch Jahre dauern, bis dieses Ziel umgesetzt ist, wie Huber deutlich machte./bf/DP/zb