Deutsche Bahn peilt 2022 Umsatzrekord an - Gewinn offen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einem kräftigen Umsatzwachstum im vergangenen Jahr plant die Deutsche Bahn in diesem Jahr mit einem weiteren leichten Plus. Angepeilt wird ein Umsatz von mehr als 48 Milliarden Euro, wie das Bundesunternehmen am Donnerstag mitteilte. 2021 hatte vor allem ein kräftiger Schub bei der internationalen Logistiktochter DB Schenker zu einem Wachstum von 18 Prozent auf den Rekordwert von 47,3 Milliarden Euro geführt. Der Konzernverlust sank im zweiten Corona-Jahr von 5,7 Milliarden auf 900 Millionen Euro.

Das zweite Pandemie-Jahr habe gezeigt, dass die Menschen Bahn fahren wollten, sagte Konzernchef Richard Lutz. "Die Unternehmen wollen mehr Verkehr auf die Schiene verlagern, und die Politik will diesen Weg weiter konsequent unterstützen."

Wann die Bahn wieder schwarze Zahlen schreiben könnte, ließ sie am Donnerstag zunächst offen. In diesem Jahr rechnet sie zumindest im laufenden Geschäft vor Zinsen und Steuern mit einem positiven Ergebnis. "Das ist ein ehrgeiziges, aber erreichbares Ziel", bemerkte Finanzvorstand Levin Holle./bf/DP/eas