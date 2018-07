Deutsche Bahn legt Halbjahreszahlen vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn legt am Mittwoch (11.00 Uhr) in Berlin ihre Halbjahresbilanz vor.



Im Fernverkehr dürften die Fahrgastzahlen weiter gestiegen sein. Hauptgrund dafür ist die im Dezember eröffnete Schnellfahrstrecke von Berlin nach München. Es wird erwartet, dass Vorstandschef Richard Lutz auch zu den häufigeren Verspätungen der Züge Stellung bezieht. Ein weiteres Problem ist nach wie vor die Güterbahn-Tochter DB Cargo, die im vergangenen Jahr Verlust machte. Vor wenigen Tagen wurde aus Kreisen des Aufsichtsrats bekannt, dass Lutz sein zweites Amt als Finanzvorstand abgeben soll. Lutz erfüllt beide Aufgaben seit März 2017 in Personalunion./brd/DP/stw