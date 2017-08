Deutsche Bahn kauft großen Busbetreiber in Kroatien

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat die Mehrheit am größten privaten Busbetreiber Kroatiens übernommen.



Die Bahn-Tochter DB Arriva erwarb 78,3 Prozent der Autotrans-Gruppe (ATG), die rund 1100 Mitarbeiter hat und 448 Busse unterhält, wie die Bahn am Montag in Berlin mitteilte. ATB machte den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 49 Millionen Euro Umsatz. DB Arriva sehe Ost- und Südosteuropa als Wachstumsmärkte, sagte Vorstandschef Manfred Rudhardt. Als Gesellschaft für Bus- und Bahnverkehr im Ausland ist die Bahn-Tochter auch in Polen, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn aktiv - insgesamt in 14 europäischen Ländern./brd/DP/fbr